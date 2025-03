GATINEAU, QC, le 6 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Gatineau, l'honorable Steven MacKinnon, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, annoncera la construction d'un nouveau campus de Telesat, qui attirera des emplois bien rémunérés à Gatineau, au Québec. Le ministre MacKinnon sera accompagné de la députée de Pontiac, Sophie Chatel, et du député d'Argenteuil-La Petite-Nation, Stéphane Lauzon.

Date : Le vendredi 7 mars 2025

Heure : 10 h (heure de l'Est)

Lieu :

98, rue Lois, 2e étage

Gatineau (Québec)

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected].

