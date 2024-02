VICTORIA, BC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le logement à Victoria.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Seamus O'Regan, ministre du Travail et des Aînés, - au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi qu'à l'honorable Mitzi Dean, ministre d'État (Garderie) et député provincial d'Esquimalt-Metchosin, Zac de Vries, président de la Capital Region Housing Corporation, Karen Tunkara, conseillère de la Nation Songhees, et Jackie Albany, conseillère de la Nation Songhees, pour l'annonce.

Date : Le 16 février, 2024



Heure : 12 h (H.P)



Lieu : 1502, chemin Admirals, Victoria (Colombie-Britannique) V9A 2R1

Remarque : Il n'y a pas de stationnement sur place; il y en a de l'autre côté de la rue, près de Canadian Tire.

Renseignements: Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]