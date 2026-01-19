SQUAMISH, BC, le 18 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi qu'à Sarah Silva. Hiy ám ta Sếwx wú7mesh Housing Society, Sarah Ellis, directrice générale, Squamish Community Housing et Kirby Brown, président du conseil d'administration de la Squamish Community Housing Society et directeur de la Hiy ám ta Sếwx wú7mesh Housing Society, pour une annonce.

Date : Le 19 janvier 2026



Heure : 11 h 00 HP



Lieu : 1098, croissant Wilson Squamish (C-B) V8B 0M4

SOURCE Gouvernement du Canada

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]