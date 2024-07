Le gouvernement du Canada fera une annonce au sujet du centre communautaire culturel La Picasse, en Nouvelle-Écosse

PETIT-DE-GRAT, NS, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, fera une annonce mercredi au sujet du centre communautaire culturel La Picasse. Il fera cette annonce au nom de l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles. M. Kelloway répondra aux questions des médias après l'annonce.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Les journalistes qui désirent assister à l'annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 9 h, le mercredi 17 juillet. Des renseignements sur la façon d'y assister seront fournis par la suite.

Voici les détails :

DATE :

Le 17 juillet 2024

HEURE :

10 h

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]