TORONTO, le 31 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, ainsi que l'honorable Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé de l'Ontario, feront une annonce concernant le soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances pour les premiers intervenants et les travailleurs de première ligne.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

1er avril 2026

Heure

14h30 (HAE)

Lieu



L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

Runnymede Healthcare Centre

625, Runnymede Road

Toronto (Ontario) M6S 3A3

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/61465817944

Code d'accès : 502923

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

X : @GouvCanSante

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SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Praires, 343-574-6781, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]