/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant l'Incitatif à l'achat d'une première propriété et le Fonds d'aide aux fournisseurs de prêts hypothécaires avec participation/

CALGARY, le 29 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant l'Incitatif à l'achat d'une première propriété et le Fonds d'aide aux fournisseurs de prêts hypothécaires avec participation.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Kent Hehr, député de Calgary Centre, qui fera l'annonce au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Date : 30 août 2019 Heure : 10 h 00 Endroit : Trico Homes Gems of Redstone 37 Red Sky Road NE

Calgary (Alberta)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Leonard Catling, SCHL, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 604-787-1787, LCATLING@cmhc-schl.gc.ca; Valérie Glazer, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 613-220-1841, valerie.glazer@hrsdc-rhdcc.gc.ca

