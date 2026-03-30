QUÉBEC, le 27 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre, et Steeve Lavoie, député de Beauport--Limoilou, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, seront accompagnés de Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval, pour faire une annonce concernant l'amélioration de l'accès aux soins buccodentaires

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce

Date

Le 30 mars 2026

Heure

11 h (HE)

Lieu

Québec (Québec)

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SOURCE Santé Canada (SC)

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