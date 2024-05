OTTAWA, ON, le 8 mai 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter qu'Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, fera une annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, sur des investissements qui permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre en Ontario. Alex Munter, président-directeur général du CHEO, et l'honorable David McGuinty, député, seront également présents.

Activité : Annonce et point de presse



Date : Le jeudi 9 mai 2024



Heure : 12 h 30 (HAE)



Lieu : Centre de traitement pour enfants d'Ottawa

L'Hôpital d'Ottawa - campus général

395, chemin Smyth

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada et seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse principale et conseillère en communication, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]