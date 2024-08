MARKHAM, ON, le 21 août 2024 /CNW/ - Le député Paul Chiang, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, annoncera du financement pour un quartier durable à Markham, en Ontario, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et de M. Rory Nisan, adjoint au maire de Burlington et président du caucus de l'Ontario au sein de la Fédération canadienne des municipalités (FCM).

Un point de presse suivra.

Date : 22 août 2024

Heure : 10 h (HE)

Lieu :

Mattamy Homes Sales Centre

3217, route Elgin Mills Est

Markham (Ontario) L6C 1L2

