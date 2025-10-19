GATINEAU, QC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada, convie les médias à un événement qui aura lieu à son entrepôt de GCSurplus à Montréal, au Québec. L'événement vise à montrer le rôle que GCSurplus joue dans la vente et le don des biens excédentaires du gouvernement, ainsi qu'à présenter des articles uniques offerts qui démontrent comment GCSurplus contribue à la durabilité de l'environnement par ses divers programmes.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date: le 22 octobre, 2025 Time: 13h00 Lieu: Montréal (Québec)

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cet évènement sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada à [email protected] au plus tard le 21 octobre, 2025 à 12h00.

au plus tard le 21 octobre, 2025 à 12h00. Veuillez indiquer « RSVP pour la visite d'entrepôt GCSurplus du 22 octobre, 2025» dans l'objet du courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement seront communiqués une fois l'inscription terminée.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 12h45.

Personnes-ressources: Renseignements (médias seulement) : Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]