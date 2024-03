WINNIPEG, MB, le 25 mars 2024 /CNW/ - Kevin Lamoureux, le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Winnipeg-Nord, participera à une cérémonie de dévoilement d'une plaque de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada pour commémorer l'importance historique nationale de la Série du siècle de 1972 à Winnipeg.

Cette série entre les équipes nationales de hockey du Canada et de l'Union soviétique était la première fois que des joueurs de hockey professionnels canadiens affrontaient l'équipe nationale de l'Union soviétique. Au cours des huit parties disputées au Canada et en Union soviétique, les deux équipes ont présenté des styles de jeu radicalement opposés sur la glace. Alors que la série et la partie sont à égalité dans le huitième affrontement, le Canada remporte la victoire grâce à Paul Henderson qui marque le but décisif alors qu'il ne reste que 34 secondes à jouer.

Ron Hallman, président et directeur général de Parcs Canada, sera également présent pour marquer le moment décisif qui a rassemblé les Canadiennes et les Canadiens pour encourager Équipe Canada.

Veuillez noter que le présent avis peut changer sans préavis.

Voici les renseignements :

Date : 27 mars 2024



Heure : Les médias doivent arriver à 13 h 45 (HAC)

Cérémonie débute à 14 h (HAC)



Lieu : Le restaurant Press Box du Hockey forAll Centre, au 3969, avenue Portage,

Winnipeg (Manitoba) R3K 1W4

Renseignements: Renseignements et RSVP : Lauren Wagn, Agente, relations publiques et communications, Unité de gestion du Manitoba, Parcs Canada, [email protected] , Tél. : 431-996-6758