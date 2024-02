La ministre Khera annoncera un financement à l'appui d'organismes dirigés par des personnes noires à Halifax

HALIFAX, NS, le 22 févr. 2024 /CNW/ - L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, fera une annonce de financement importante vendredi. Se joindront à elle l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et Andy Fillmore, député de Halifax.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Les journalistes qui souhaitent assister à l'annonce doivent confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisation qu'ils représentent à [email protected] d'ici 9 h 30, le vendredi 23 février. Des précisions au sujet de la participation suivront.

Voici les détails :

DATE

Le vendredi 23 février 2024

HEURE

10 h 30

