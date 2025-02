BEHCHOKǪ̀, NT, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annoncera un financement dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

Le 26 février 2025

Heure

14h (HNR)

Lieu

Kǫ̀ Gocho Sportsplex Centre

Youth Centre Mezzanine

Kay Tay Whee Tili, Behchokǫ̀ (Territoires du Nord-Ouest)

X0E 0Y0

Les médias peuvent également participer par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/61364977694

Code d'accès : 560604

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias: Callum Haney, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-576-4407; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]