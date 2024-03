La députée Joanne Thompson annoncera un appui financier à ce centre artistique professionnel autochtone

ST. JOHN'S, NL, le 25 mars 2024 /CNW/ - Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, annoncera mardi un appui financier au First Light Friendship Centre. Elle fera cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, et de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Les journalistes qui désirent assister à l'activité sont priés de confirmer leur participation en transmettant leur nom complet ainsi que le nom de leur organisation à [email protected] avant 17 h, le lundi 25 mars 2024. Les détails pour assister à l'activité leur seront remis par la suite.

Voici les détails :

DATE :

Le 26 mars 2024

HEURE :

11 h

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec: Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias: Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]; Bureau des relations avec les médias: Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]