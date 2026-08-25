/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera son soutien à la promotion d'un mode de vie actif/

NORTH YORK, ON, le 24 août 2026 /CNW/ -- Maggie Chi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, et l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, tiendront une conférence de presse afin d'annoncer du financement qui vise à accroître les taux d'activité physique au Canada.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 25 août 2026

Heure

10 h 30 (HAE)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

Oakdale Community Centre,

350 promenade Grandravine

North York (Ontario)

M3N 1J4

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/66512410494

Code d'accès : 898388

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

X : @GouvCanSante

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SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]