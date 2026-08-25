/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera son soutien à la promotion d'un mode de vie actif/English
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
25 août, 2026, 07:00 ET
NORTH YORK, ON, le 24 août 2026 /CNW/ -- Maggie Chi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, et l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, tiendront une conférence de presse afin d'annoncer du financement qui vise à accroître les taux d'activité physique au Canada.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 25 août 2026
Heure
10 h 30 (HAE)
Lieu
L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :
Oakdale Community Centre,
350 promenade Grandravine
North York (Ontario)
M3N 1J4
Les médias peuvent également se joindre par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/66512410494
Code d'accès : 898388
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
X : @GouvCanSante
Facebook : Canadiens en santé
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]
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