/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce du financement pour soutenir la santé mentale des jeunes au Yukon/

WHITEHORSE, YT, le 18 août 2026 /CNW/ -- L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, tiendra une conférence de presse afin d'annoncer un soutien supplémentaire en matière de santé mentale destiné aux jeunes du Yukon.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 19 août 2026

Heure

9 h 30 (HP)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

BYTE - Empowering Youth Society

170-2237, 2e avenue

Whitehorse (Yukon)

Y1A 0K7

Les médias peuvent également participer par Zoom :

https://us06web.zoom.us/j/85966120627?pwd=5weNxVjQnBq5VJmG5XS4bWMmTL3VvU.1

Code d'accès : 260819

Veuillez indiquer votre prénom, votre nom et le nom de votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

X : @GouvCanSante

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]