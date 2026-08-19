Soutien au développement de services intégrés de santé mentale pour les jeunes du Yukon

WHITEHORSE, YT, le 19 août 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de plus de 6,6 millions de dollars pour renforcer et élargir l'accès à des services intégrés de santé mentale et de bien-être destinés aux jeunes et aux jeunes adultes âgés de 12 à 30 ans partout au Yukon.

Mis en œuvre par BYTE - Empowering Youth Society, le projet des Services intégrés pour les jeunes (SIJ) du Yukon réunira des partenaires des secteurs de la santé, des services sociaux, de l'éducation et du milieu communautaire afin de créer une approche plus coordonnée et plus accessible en matière de soins de santé mentale pour les jeunes. Ce projet marque une étape importante avec l'ouverture à Whitehorse du premier centre de SIJ dans les territoires. Le modèle de SIJ permet aux jeunes d'accéder, en un seul et même lieu, à toute une gamme de services destinés à favoriser leur santé mentale, leur bien-être et leur santé en général. Ainsi, les jeunes et leurs familles pourront obtenir plus facilement l'aide dont ils ont besoin.

Une unité mobile de bien-être, dotée de professionnels de la santé mentale et de pairs aidants, se rendra également dans les collectivités rurales et éloignées du Yukon afin d'offrir des services et des programmes liés à la santé mentale et au bien-être.

Soutenu par le Fonds pour la santé mentale des jeunes (FSMJ), ce projet s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Canada d'améliorer la santé mentale des jeunes partout au pays en facilitant l'accès ainsi que l'utilisation des services de santé mentale, tout en accordant une attention particulière aux jeunes défavorisés, de milieux ruraux et autochtones.

Citations

« La création du premier centre de services intégrés pour les jeunes (SIJ) dans le territoire du Yukon constitue une étape importante vers la construction d'un avenir plus solide et plus prometteur pour les jeunes du Yukon et leurs familles. Trop de jeunes rencontrent des difficultés importantes pour accéder aux services de santé mentale, en particulier ceux qui vivent dans les communautés du Nord, rurales, isolées et autochtones. L'annonce d'aujourd'hui vise à garantir que les jeunes bénéficient du soutien dont ils ont besoin, ainsi que d'un lieu vers lequel se tourner lorsqu'ils en ont le plus besoin, au sein même de leur propre communauté. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Nous saluons l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir le bien-être des jeunes au Yukon, et nous nous réjouissons à l'idée de voir les résultats de ce nouveau financement. »

L'honorable Brad Cathers

Ministre de la Santé et des Affaires sociales du Yukon

« Cet investissement vise à bâtir un avenir plus solide et plus prometteur pour les jeunes du Yukon, ainsi que pour les familles et les communautés qui les soutiennent. BYTE comprend les besoins spécifiques des jeunes vivant ici, au Yukon. Par l'intermédiaire du Fonds pour la santé mentale des jeunes de Santé Canada, BYTE élargira ses services de santé mentale intégrés et accessibles à l'ensemble du territoire, aidant ainsi les jeunes et leurs familles à se sentir reconnus, écoutés et mieux outillés. »

Dr Brendan Hanley

Secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon

« BYTE est fier d'appuyer l'équipe de base qui travaillera aux côtés des jeunes, des familles et des partenaires communautaires pour concevoir un modèle qui reflète les besoins et les forces uniques du Yukon. Cet investissement nous permet de bâtir un système plus interconnecté où les jeunes peuvent accéder au soutien approprié, quand et où ils en ont besoin. Nous sommes ravis de collaborer avec les jeunes, les familles, les gouvernements autochtones, les fournisseurs de services et les organismes communautaires au cours des prochains mois afin de nouer des partenariats significatifs et de cocréer un modèle centré sur les jeunes, collaboratif et accessible. »

Abbey Gartner

Directrice des Services intégrés pour les jeunes, BYTE - Empowering Youth Society

Faits en bref



En 2022, un jeune sur quatre au Canada avait reçu un diagnostic de maladie mentale au cours des 12 mois précédents (Enquête sur la santé mentale et l'accès aux soins 2022, analyse de Santé Canada).

Fort de plus de 128 sites en activité, le Fonds pour la santé mentale des jeunes, lancé en novembre 2024, représente le plus important investissement du Canada dans la santé mentale des jeunes, avec un financement de 500 millions de dollars sur cinq ans.

L'un des éléments centraux du FSMJ est l'élargissement du modèle des Services intégrés pour les jeunes. Ce modèle de soins éprouvé offre aux jeunes âgés de 12 à 25 ans et à leurs familles un accès gratuit et rapide à une gamme de services intégrés, notamment des soins primaires, du soutien en matière de santé mentale, de consommation de substances et de santé sexuelle, des services d'éducation et d'emploi, ainsi que d'autres services sociaux, le tout dans un seul endroit adapté aux jeunes et ancré dans la communauté, sans qu'une recommandation soit nécessaire.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Contacts: Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]