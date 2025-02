BELLE-BAIE, NB, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce sur le logement en présence de Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst, de l'honorable René Legacy, vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick, ministre des Finances et du Conseil du Trésor, ministre responsable de l'Énergie, et ministre responsable de la Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée, de l'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, de Marco LeBlanc, député provincial de Belle-Baie-Belledune, de Daniel Guitard, maire de Belle-Baie, ainsi que de Kim Chamberlain, mairesse de Bathurst.

Date : 10 février 2025



Heure : 11 h (HA) Lieu : 423, rue Principale Belle-Baie (Pointe-Verte) N.-B. E8J 2S3

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]