PRINCE EDWARD, ON, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter qu'Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, annoncera, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, un financement provenant du Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril visant à soutenir des projets de conservation partout au Canada.

Après le point de presse, les représentants des médias sont invités à prendre part à une excursion en bateau pour visiter l'île Main Duck en compagnie de biologistes.

Activité : Point de presse et visite Date : Le vendredi 6 septembre 2024 Heure : 13 h (HAE) Lieu : Observatoire d'oiseaux de la pointe du Prince-Édouard

6056, route Long Point

Milford (Ontario)

Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected]. Ils seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

Personnes-ressources: Kaitlin Power, Attachée de presse principale et conseillère en communication, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]