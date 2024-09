GATINEAU, QC, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau, et Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, annonceront un financement dans le cadre de l'Initiative relative à l'écosystème d'eau douce des Grands Lacs.

L'annonce sera suivie d'un point de presse et d'une visite du laboratoire de recherche.

Activité : Annonce, point de presse et visite



Date : Le vendredi 20 septembre 2024



Heure : 9 h 30 (HAE)



Lieu : Freshwater Restoration Ecology Centre

1, Adams Lane

Windsor (Ontario)

Remarque : Des travaux sont en cours sur toutes les routes menant au lieu de rencontre pour cette annonce. Veuillez prévoir du temps supplémentaire pour vous rendre sur place.

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected]. Ils seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

Page X (Twitter) d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Oliver Anderson, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-962-0686, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]