/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce une aide financière pour lutter contre la crise des surdoses et des drogues toxiques dans les Territoires du Nord-Ouest/ English

Nouvelles fournies par

Santé Canada (SC)

31 oct, 2025, 08:00 ET

YELLOWKNIFE, NT, le 30 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce importante dans le cadre du Fonds d'urgence pour le traitement.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date
Le 31 octobre 2025

Heure
15 h 30 (HNR)

Lieu

Hôtel de ville de Yellowknife
4807, 52e Rue
Yellowknife (T. N.-O.) X1A 1V3

X : @GouvCanSante
Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]

Profil de l'entreprise

Santé Canada (SC)