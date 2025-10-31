YELLOWKNIFE, NT, le 30 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce importante dans le cadre du Fonds d'urgence pour le traitement.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 31 octobre 2025

Heure

15 h 30 (HNR)

Lieu

Hôtel de ville de Yellowknife

4807, 52e Rue

Yellowknife (T. N.-O.) X1A 1V3

X : @GouvCanSante

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]