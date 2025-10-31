/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce une aide financière pour lutter contre la crise des surdoses et des drogues toxiques dans les Territoires du Nord-Ouest/ English
31 oct, 2025, 08:00 ET
YELLOWKNIFE, NT, le 30 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce importante dans le cadre du Fonds d'urgence pour le traitement.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 31 octobre 2025
Heure
15 h 30 (HNR)
Lieu
Hôtel de ville de Yellowknife
4807, 52e Rue
Yellowknife (T. N.-O.) X1A 1V3
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]
