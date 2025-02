THUNDER BAY, ON, le 27 févr. 2025 /CNW/ - L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, fera une annonce importante dans le cadre du Fonds de traitement d'urgence.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 28 février 2025

Heure

13h (HNE)

Lieu

L'événement se déroulera en personne à l'adresse suivante :

Hôtel de ville de Thunder Bay

500, rue Donald Est

Thunder Bay, Ontario

Les media peuvent participer via Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/68548551182

Code d'accès : 255257

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Callum Haney, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-576-4407; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]