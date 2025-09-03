/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annonce un investissement visant à soutenir la sécurité financière des préposés aux services de soutien à la personne/ English

GATINEAU, QC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, sera à Richmond Hill afin de faire une annonce de financement visant à supporter la sécurité financière des préposés aux services de soutien à la personne.

La ministre sera accompagnée de Stephanie McLean, Secrétaire d'état (Aînés).

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date :        

Le mercredi 3 septembre 2025

 

Heure :

9 h (HAE)

 

Lieu :      

SEIU Healthcare
125, rue Mural
Richmond Hill (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

