CALGARY, AB, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à un événement en présence de Corey Hogan, député de Calgary Confederation, et de Stephanie Chipeur, présidente du conseil d'administration du NaAC, où l'on mettra en lumière les investissements du budget fédéral visant à donner plus de moyens aux Canadiens.

Date : Le samedi 8 novembre 2025



Heure : 10 h [HR]



Lieu : National accessArts Centre (foyer)

80038, promenade Fairmont SE

Calgary (AB) T2H 0Y1

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]