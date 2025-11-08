/R E P R I S E -- Avis aux médias : Le député Hogan présentera les investissements du budget fédéral à Calgary/ English
CALGARY, AB, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à un événement en présence de Corey Hogan, député de Calgary Confederation, et de Stephanie Chipeur, présidente du conseil d'administration du NaAC, où l'on mettra en lumière les investissements du budget fédéral visant à donner plus de moyens aux Canadiens.
Date :
Le samedi 8 novembre 2025
Heure :
10 h [HR]
Lieu :
National accessArts Centre (foyer)
80038, promenade Fairmont SE
Calgary (AB) T2H 0Y1
