OTTAWA, ON AND GATINEAU, QC, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) tiendra, du lundi 12 février au vendredi 16 février 2024, une audience publique sur la concurrence dans les services Internet.

Date :

12 février 2024

Heure :

9 h (HNE)

Emplacement :

Diffusion en continu en ligne sur le site Web du CRTC.

En personne : Centre de conférences, 140, Promenade du Portage, Gatineau (Québec)

Si vous souhaitez suivre l'audience et obtenir les documents déposés, suivez-nous sur @CRTCaudiences.

Documents de référence :

Ordre du jour, audition du 12 février 2024 | CRTC

Avis de consultation de télécom CRTC 2023-56 | CRTC

