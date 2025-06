/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le Conseil central de la Montérégie-CSN fait un appel à la solidarité régionale face à une attaque sans précédent du gouvernement envers les syndicats/

VALLEYFIELD, QC, le 2 juin 2025 /CNW/ - Le Conseil central de la Montérégie-CSN tient un point de presse demain, le mardi 3 juin à 9 h 30, en ouverture de son 11e congrès qui marque les 30 ans de l'organisation.

Le gouvernement tente d'affaiblir les syndicats par des modifications de lois qui risquent de diminuer le rapport de force syndical, et ce, au moment où la défense des services publics est encore plus nécessaire qu'avant, avec le retour de l'austérité budgétaire. Ce faisant, le gouvernement s'en prend également au pouvoir de négociation des syndicats du secteur privé puisque les modifications aux lois du travail (projets de loi 89 et 101) s'appliquent à tous les syndicats, peu importe le secteur, en limitant notamment le droit de grève.

La présidente du conseil central, Annette Herbeuval, sera disponible pour des entrevues. Ce sera son dernier congrès puisque Mme Herbeuval partira à la retraite et le congrès élira une nouvelle personne à la présidence.

Où : Hôtel Moco, Valleyfield, 40, avenue du Centenaire

Quand : 3 juin à 9 h 30

Qui : Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN

Katia Lelièvre, vice-présidente de la CSN

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Thierry Larivière, [email protected], 514-966-4380