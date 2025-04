Les travailleurs et les travailleuses ne doivent pas être les dommages collatéraux de la guerre économique destructrice de Trump

WINDSOR, ON, le 4 avril 2025 /CNW/ - Le Congrès du travail du Canada (CTC) est solidaire des travailleurs et travailleuses qui font face aux conséquences dévastatrices des nouveaux tarifs douaniers américains sur l'industrie automobile canadienne.

À la suite de l'annonce des tarifs, les travailleurs de l'usine d'assemblage Stellantis Windsor ont été informés que l'usine serait fermée pendant deux semaines à compter du 7 avril, et que d'autres changements d'horaire étaient prévus.

Cette interruption crée une grande incertitude pour les travailleurs et les travailleuses et l'ensemble de l'industrie, menaçant les moyens de subsistance et la stabilité économique.

Pour répondre à ces préoccupations urgentes, la présidente du CTC, Bea Bruske, et la vice-présidente exécutive du CTC, Siobhán Vipond, se joindront aux travailleurs et travailleuses lors d'une conférence de presse à Windsor pour discuter de l'impact des tarifs douaniers et exiger que le gouvernement prenne des mesures pour protéger les emplois canadiens.

Quoi : Conférence de presse : La présidente du CTC, Bea Bruske, et la vice-présidente exécutive du CTC, Siobhán Vipond, se joignent aux travailleurs et travailleuses en première ligne de l'attaque de Donald Trump contre le Canada Quand : lundi 7 avril, à 10 h HE Où : Assumption North Park -- 2400, promenade Riverside Ouest, Windsor, ON ou par Zoom (https://us02web.zoom.us/j/87453510904) Qui: Bea Bruske, présidente, CTC

Siobhán Vipond, vice-présidente exécutive, CTC

Bill Pollock, président, United Auto Workers Local 251

