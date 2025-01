FORT FRANCES, ON, le 6 janv. 2025 /CNW/ - Le député de Thunder Bay-Rainy River, Marcus Powlowski, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, fera une annonce de financement afin de faire progresser les technologies nécessaires au renforcement du secteur canadien des carburants propres et des carburants de remplacement à Fort Frances, en Ontario. Un point de presse suivra.

Date : le mardi 7 janvier 2025

Heure : 13 h (HE)

Les journalistes accrédités sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected].

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, 343-292-6096, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communicationsCabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]