TORONTO, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Les 30 et 31 octobre 2025, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, et la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Julie Dabrusin, coprésideront la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement qui se tiendra à Toronto. Seuls les représentants des médias qui ont obtenu leur accréditation au préalable pourront assister à la réunion.

Pour de l'information sur l'itinéraire de la ministre Dabrusin, veuillez consulter l'avis aux médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

Programme des activités du jeudi 30 octobre 2025

Activité : Allocutions de la cérémonie d'ouverture

Heure : 8 h 30 (HE)

Remarque : Couverture en commun seulement

Activité : Photo de groupe

Heure : midi (HE)

Remarque : Réservé aux journalistes accrédités

Programme des activités du vendredi 31 octobre 2025

Activité : Annonce concernant les minéraux critiques

Heure : 8 h (HE)

Remarque : Réservé aux journalistes accrédités

Activité : Conférence de presse de clôture

Heure : 15 h (HE)

Remarque : Réservé aux journalistes accrédités

Activité : Cérémonie de signature sur les minéraux critiques

Heure : 16 h (HE)

Remarque : Réservé aux journalistes accrédités

Pour toute question au sujet de l'itinéraire des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement, les journalistes accrédités sont priés d'écrire à l'adresse suivante : [email protected].

L'itinéraire pourrait changer, mais toute modification sera communiquée aux journalistes accrédités en temps opportun.

