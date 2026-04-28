/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le 28 avril, ne les oublions pas - La FTQ souligne le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail/

QUÉBEC, le 27 avril 2026 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) souligne encore cette année le 28 avril, Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail. Pour la FTQ, les faits sont clairs : les risques sont connus, les solutions existent, mais les décisions du gouvernement vont dans la mauvaise direction. Dans la dernière année, la CAQ a limité de manière discriminatoire l'accès à des mécanismes de prévention dans les secteurs de l'éducation, des services sociaux et de la santé. La CAQ veut maintenant éliminer près de 85 % des travailleurs et travailleuses qui se chargent de la santé et sécurité à temps complet sur les chantiers de construction.

« Quand on affaiblit la prévention, on augmente les risques. Quand on réduit la présence des personnes représentantes en santé et sécurité, on enlève une protection essentielle. Le gouvernement fait des choix qui mettent des vies en danger », déclare le secrétaire général de la FTQ, Olivier Carrière.

AIDE-MÉMOIRE





Quoi : Commémoration des personnes décédées ou blessées au travail Date : 28 avril Heure : De 11 h à 13 h Où : Rassemblement devant l'Assemblée nationale (dès 11 h) Qui : Olivier Carrière, secrétaire général de la FTQ

Alexandre Ricard, président de la FTQ-Construction

Annie Landry, directrice du service de la santé et

de la sécurité du travail de la FTQ

Pierre Émond, vice-président aux luttes du Conseil central de Québec - Chaudière-Appalaches (CSN)





La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

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SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Alexis Brabant, 514 606-8496, [email protected]