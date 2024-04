/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le 28 avril, ne les oublions pas - La FTQ souligne le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail/

MONTRÉAL, le 26 avril 2024 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) souligne le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail ce 28 avril. Encore une fois, il faut dénoncer le trop grand nombre de victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. En 2023, c'est 210 travailleurs et travailleuses qui ont perdu la vie en pratiquant leur profession, dont 68 dans le secteur de la construction et plus de 114 000 personnes qui ont subi une lésion professionnelle.

« La prévention reste au cœur de nos revendications, le manque de main-d'œuvre pousse les employeurs et le gouvernement à vouloir tourner les coins ronds, en mettant à risque les travailleurs et les travailleuses du Québec. C'est ce que l'on voit dans le secteur de la construction, alors que c'est le secteur le plus meurtrier au Québec. Au lieu de viser à améliorer la situation, on sacrifie des vies. C'est inacceptable », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc, et le président du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain, Marc-Édouard Joubert.

Pour marquer cette journée de deuil, deux événements sont organisés par la FTQ à Montréal et à Québec en présence du secrétaire général de la FTQ (Québec) et du président du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain (Montréal).

Montréal, 28 avril : Rassemblement devant l'hôtel de ville de Montréal dès 9 heures et déplacement vers la Grande Roue de Montréal dans le Vieux-Port, où un jeune travailleur de 22 ans est décédé le 25 décembre 2021. Prise de parole par le président du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain, Marc-Édouard Joubert, suivi d'une minute de silence.

Québec, 28 avril : Rassemblement devant l'Assemblée nationale dès 9 heures. Prise de parole par le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc, suivi d'une minute de silence.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

