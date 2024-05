/R E P R I S E -- Avis aux médias - La Ville de Montréal inaugure officiellement la bibliothèque L'Octogone/

MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - La responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus, accompagnée du ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, de la mairesse de l'arrondissement de LaSalle, Nancy Blanchet, de Martin L'Hébreux, architecte associé de la firme Anne Carrier Architecture, et de l'artiste Karilee Fuglem, invite les représentants et les représentantes des médias à l'inauguration de la bibliothèque L'Octogone.

Date : Le vendredi 10 mai 2024



Heure : 10 h 30

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera indiqué seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]