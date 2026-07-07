/R E P R I S E -- Avis aux médias - La secrétaire d'État (Nature) Nathalie Provost mettra en lumière la nouvelle stratégie pour la nature du Canada à Regina/English
Nouvelles fournies parEnvironnement et Changement climatique Canada
07 juil, 2026, 07:00 ET
REGINA, SK, le 6 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), soulignera la nouvelle stratégie pour la nature visant à protéger l'environnement naturel au Canada.
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Date :
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Le mardi 7 juillet 2026
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Heure :
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9 h 30 (HNC)
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Lieu :
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Regina (Saskatchewan)
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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada
Personnes-ressources: Marie-France Proulx, Directrice des communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Nature), [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]
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