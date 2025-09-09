OTTAWA, ON, le 8 sept. 2025 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son Rapport sur l'offre de logements le 9 septembre à 10 h (HE).

Le Rapport sur l'offre de logements de la SCHL fournit une analyse détaillée des tendances en matière de construction de nouveaux logements dans sept des principales régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada :

Toronto

Vancouver

Montréal

Edmonton

Calgary

Ottawa

Halifax

Pour de plus amples renseignements sur cet avis aux médias :

Pour en savoir plus ou pour demander une entrevue avec un ou une porte-parole de la SCHL, veuillez communiquer avec le personnel des Relations avec les médias de la SCHL.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Relations avec les médias de la SCHL, [email protected]