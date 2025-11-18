OTTAWA, ON, le 18 nov. 2025 /CNW/ - La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a diminué de 3 % en octobre pour se chiffrer à 268 907, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations a diminué de 3 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 19 174 en octobre 2025, alors qu'il était de 19 763 en octobre 2024. Le cumul annuel s'est établi à 197 207, en hausse de 5 % par rapport à la même période en 2024.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 17 % en octobre (232 765) par rapport à septembre (279 174) dans l'ensemble des régions du pays.

« La tendance sur six mois et le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations ont connu une baisse en octobre. Leur baisse s'explique par l'important recul du nombre mensuel de mises en chantier en Ontario et en Colombie-Britannique. Toutefois, la hausse des mises en chantier dans des marchés comme Montréal, Calgary et Edmonton continue de maintenir le nombre de mises en chantier enregistré depuis le début de l'année à l'échelle nationale à un niveau élevé par rapport à la même période l'an dernier. Si ces résultats reflètent généralement des décisions d'investissement prises il y a des mois, voire des années, ils mettent également en évidence des contrastes persistants et importants au niveau régional dans les tendances de la construction résidentielle partout au pays », a déclaré Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjointe à la SCHL.

Faits saillants :

Dans le cadre de l'initiative de modernisation des données sur le logement, les données sur les logements nouvellement achevés dans les centres d'au moins 10 000 habitants et les données sur les logements écoulés dans les centres d'au moins 50 000 habitants sont désormais disponibles sur le Portail de l'information sur le marché de l'habitation. Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 22 062.

Parmi les 3 plus grandes villes du Canada, Montréal a connu une hausse de 104 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en octobre par rapport au même mois en 2024. Ce résultat s'explique par une forte augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver , ce nombre a accusé un recul de 36 % durant la même période en raison d'une baisse dans le segment des logements collectifs. À Toronto , il a reculé de 42 % à cause d'une diminution marquée des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles.

Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11 e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier de novembre le 15 décembre à 8 h 15 (HE) .

jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier de novembre le . Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Table 1: Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance) octobre 2025

Maisons individuelles

Autres



Tous les logements



septembre 2025 octobre 2025 % septembre 2025 octobre 2025 % septembre 2025 octobre 2025 % Provinces (10,000+)

















T.-N.-L. 687 681 -1 444 374 -16 1,131 1,055 -7 Î.-P.-É. 367 372 1 1,114 880 -21 1,481 1,252 -15 N.-É. 1,734 1,715 -1 8,048 7,321 -9 9,782 9,036 -8 N.-B. 931 937 1 5,124 5,427 6 6,055 6,365 5 Qc 4,766 4,837 1 45,989 46,744 2 50,754 51,581 2 Ont. 10,126 10,016 -1 57,542 53,322 -7 67,669 63,338 -6 Man. 2,302 2,266 -2 5,210 5,232 0 7,512 7,498 0 Sask. 1,722 1,785 4 4,106 4,046 -1 5,828 5,831 0 Alb. 15,536 14,842 -4 40,864 40,707 0 56,401 55,548 -2 C.-B. 3,969 4,114 4 43,544 40,135 -8 47,512 44,249 -7 Canada (10,000+) 42,140 41,563 -1 211,985 204,189 -4 254,125 245,752 -3 Canada (Tous les centres) 55,774 55,380 -1 221,306 213,526 -4 277,081 268,907 -3 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 149 167 12 2,060 2,080 1 2,209 2,247 2 Barrie 184 176 -4 870 922 6 1,054 1,098 4 Belleville - Quinte West 165 178 8 370 430 16 535 608 14 Brantford 321 305 -5 1,974 1,498 -24 2,295 1,803 -21 Calgary 6,894 6,337 -8 21,796 22,260 2 28,690 28,597 0 Chilliwack 119 136 14 492 290 -41 611 426 -30 Drummondville 207 198 -4 1,156 1,200 4 1,363 1,398 3 Edmonton 6,689 6,488 -3 17,196 16,640 -3 23,885 23,128 -3 Fredericton 263 267 2 1,154 1,508 31 1,417 1,775 25 Greater/Grand Sudbury 104 120 15 244 256 5 348 376 8 Guelph 28 25 -11 234 238 2 262 263 0 Halifax 795 867 9 7,050 6,272 -11 7,845 7,139 -9 Hamilton 369 360 -2 2,774 2,532 -9 3,143 2,892 -8 Kamloops 48 47 -2 400 396 -1 448 443 -1 Kelowna 267 269 1 2,886 2,856 -1 3,153 3,125 -1 Kingston 178 206 16 1,108 1,154 4 1,286 1,360 6 Kitchener-Cambridge-Waterloo 415 500 20 4,926 4,550 -8 5,340 5,050 -5 Lethbridge 384 396 3 158 118 -25 542 514 -5 London 480 418 -13 3,680 3,946 7 4,160 4,364 5 Moncton 275 277 1 2,906 2,842 -2 3,181 3,119 -2 Montréal 1,270 1,301 2 26,419 28,176 7 27,689 29,476 6 Nanaimo 80 85 6 404 408 1 484 492 2 Oshawa 421 405 -4 830 832 0 1,251 1,237 -1 Ottawa-Gatineau 1,601 1,487 -7 10,912 9,502 -13 12,513 10,989 -12 Gatineau 475 417 -12 1,946 1,904 -2 2,421 2,321 -4 Ottawa 1,126 1,070 -5 8,966 7,598 -15 10,092 8,668 -14 Peterborough 79 90 14 28 28 - 107 118 10 Québec 688 688 - 9,480 10,206 8 10,168 10,894 7 Red Deer 140 149 6 448 450 0 588 599 2 Regina 345 378 10 1,380 1,084 -21 1,725 1,462 -15 Saguenay 245 238 -3 378 438 16 623 676 9 St. Catharines-Niagara 423 471 11 1,702 1,788 5 2,125 2,259 6 Saint John 239 253 6 436 466 7 675 719 7 St. John's 655 646 -1 442 384 -13 1,097 1,030 -6 Saskatoon 1,295 1,349 4 2,658 2,890 9 3,953 4,239 7 Sherbrooke 263 256 -3 1,540 1,426 -7 1,803 1,682 -7 Thunder Bay 110 98 -11 182 206 13 292 304 4 Toronto 3,661 3,578 -2 26,396 24,550 -7 30,057 28,128 -6 Trois-Rivières 145 132 -9 1,468 1,768 20 1,613 1,900 18 Vancouver 2,059 2,210 7 28,760 25,700 -11 30,819 27,909 -9 Victoria 316 323 2 5,994 5,914 -1 6,310 6,237 -1 Windsor 336 314 -7 1,096 1,090 -1 1,432 1,404 -2 Winnipeg 2,030 1,962 -3 4,486 4,494 0 6,516 6,456 -1

Données fondées sur les définitions du recensement de 2021 Source : Centre d'analyse de marché, SCHL

Tableau 2

















Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus

























janvier - octobre 2024 - 2025















Province

Maisons individuelles



Autres



Total





























2024 2025 % 2024 2025 % 2024 2025 % T.-N.-L.

512 571 12 287 307 7 799 878 10 Î.-P.-É.

228 290 27 982 861 -12 1,210 1,151 -5 N.-É.

1,329 1,374 3 4,403 5,859 33 5,732 7,233 26 N.-B.

799 785 -2 3,279 3,497 7 4,078 4,282 5 Atlantique

2,868 3,020 5 8,951 10,524 18 11,819 13,544 15 Qc

3,667 4,019 10 29,335 39,415 34 33,002 43,434 32 Ont.

10,864 8,165 -25 50,765 41,513 -18 61,629 49,678 -19 Man.

1,456 1,935 33 3,666 3,789 3 5,122 5,724 12 Sask.

1,084 1,499 38 2,231 3,500 57 3,315 4,999 51 Alb.

12,748 13,154 3 25,327 32,392 28 38,075 45,546 20 Prairies

15,288 16,588 9 31,224 39,681 27 46,512 56,269 21 C.-B.

3,732 3,409 -9 31,966 30,873 -3 35,698 34,282 -4 Canada

36,419 35,201 -3 152,241 162,006 6 188,660 197,207 5 Régions métropolitaines









































Abbotsford-Mission

158 142 -10 808 1,897 135 966 2,039 111 Barrie

360 129 -64 472 559 18 832 688 -17 Belleville - Quinte West

177 139 -21 135 380 181 312 519 66 Brantford

172 240 40 92 1,329 ## 264 1,569 494 Calgary

5,869 5,776 -2 14,235 18,175 28 20,104 23,951 19 Chilliwack

127 112 -12 282 382 35 409 494 21 Drummondville

141 182 29 697 854 23 838 1,036 24 Edmonton

5,619 5,805 3 9,177 12,184 33 14,796 17,989 22 Fredericton

258 223 -14 320 879 175 578 1,102 91 Greater/Grand Sudbury

89 82 -8 67 133 99 156 215 38 Guelph

49 27 -45 346 126 -64 395 153 -61 Halifax

662 690 4 3,789 5,203 37 4,451 5,893 32 Hamilton

328 261 -20 1,741 1,891 9 2,069 2,152 4 Kamloops

78 68 -13 256 304 19 334 372 11 Kelowna

313 218 -30 3,406 2,096 -38 3,719 2,314 -38 Kingston

193 166 -14 316 793 151 509 959 88 Kitchener-Cambridge-Waterloo

314 363 16 2,350 3,293 40 2,664 3,656 37 Lethbridge

213 304 43 411 201 -51 624 505 -19 London

459 394 -14 3,059 2,198 -28 3,518 2,592 -26 Moncton

225 244 8 2,227 1,968 -12 2,452 2,212 -10 Montréal

936 1,113 19 12,945 21,060 63 13,881 22,173 60 Nanaimo

137 79 -42 677 309 -54 814 388 -52 Oshawa

377 329 -13 1,142 518 -55 1,519 847 -44 Ottawa-Gatineau 1,504 1,440 -4 8,105 8,422 4 9,609 9,862 3 Gatineau

335 339 1 2,754 1,578 -43 3,089 1,917 -38 Ottawa

1,169 1,101 -6 5,351 6,844 28 6,520 7,945 22 Peterborough

110 65 -41 128 17 -87 238 82 -66 Québec

511 591 16 5,160 7,075 37 5,671 7,666 35 Red Deer

76 117 54 251 242 -4 327 359 10 Regina

245 328 34 836 1,235 48 1,081 1,563 45 Saguenay

161 196 22 504 370 -27 665 566 -15 St. Catharines-Niagara

548 357 -35 841 1,284 53 1,389 1,641 18 Saint John

186 201 8 444 260 -41 630 461 -27 St. John's

435 530 22 251 297 18 686 827 21 Saskatoon

774 1,111 44 1,356 2,164 60 2,130 3,275 54 Sherbrooke

239 219 -8 1,287 1,093 -15 1,526 1,312 -14 Thunder Bay

70 81 16 202 123 -39 272 204 -25 Toronto

3,922 2,732 -30 30,515 18,842 -38 34,437 21,574 -37 Trois-Rivières

174 143 -18 1,292 1,110 -14 1,466 1,253 -15 Vancouver

1,820 1,806 -1 21,224 20,195 -5 23,044 22,001 -5 Victoria

247 238 -4 3,112 3,891 25 3,359 4,129 23 Windsor

392 274 -30 1,488 653 -56 1,880 927 -51 Winnipeg

1,209 1,685 39 3,129 3,229 3 4,338 4,914 13 Total

29,877 29,200 -2 139,075 147,234 6 168,952 176,434 4

Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021. Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL

Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus

























octobre 2024 - 2025















Province

Maisons individuelles



Autres



Total





























2024 2025 % 2024 2025 % 2024 2025 % T.-N.-L.

54 61 13 55 27 -51 109 88 -19 Î.-P.-É.

39 48 23 86 21 -76 125 69 -45 N.-É.

156 154 -1 204 533 161 360 687 91 N.-B.

89 84 -6 300 301 0 389 385 -1 Atlantique

338 347 3 645 882 37 983 1,229 25 Qc

541 542 0 3,672 5,110 39 4,213 5,652 34 Ont.

1,288 970 -25 4,213 2,597 -38 5,501 3,567 -35 Man.

157 224 43 560 283 -49 717 507 -29 Sask.

173 233 35 231 458 98 404 691 71 Alb.

1,453 1,243 -14 3,045 3,589 18 4,498 4,832 7 Prairies

1,783 1,700 -5 3,836 4,330 13 5,619 6,030 7 C.-B.

383 410 7 3,064 2,286 -25 3,447 2,696 -22 Canada

4,333 3,969 -8 15,430 15,205 -1 19,763 19,174 -3 Régions métropolitaines





































Abbotsford-Mission 12 15 25 52 212 308 64 227 255 Barrie

48 0 -100 26 60 131 74 60 -19 Belleville - Quinte West 14 21 50 12 30 150 26 51 96 Brantford

4 18 350 53 31 -42 57 49 -14 Calgary

644 545 -15 2,046 2,513 23 2,690 3,058 14 Chilliwack

6 13 117 4 20 400 10 33 230 Drummondville

16 16 - 76 79 4 92 95 3 Edmonton

627 526 -16 810 979 21 1,437 1,505 5 Fredericton

32 24 -25 40 177 343 72 201 179 Greater/Grand Sudbury

28 11 -61 9 6 -33 37 17 -54 Guelph

6 4 -33 4 8 100 10 12 20 Halifax

58 81 40 107 471 340 165 552 235 Hamilton

78 29 -63 50 58 16 128 87 -32 Kamloops

10 6 -40 60 2 -97 70 8 -89 Kelowna

33 20 -39 19 162 ## 52 182 250 Kingston

22 42 91 167 56 -66 189 98 -48 Kitchener-Cambridge-Waterloo

24 90 275 288 41 -86 312 131 -58 Lethbridge

19 30 58 6 0 -100 25 30 20 London

44 26 -41 472 163 -65 516 189 -63 Moncton

26 22 -15 244 94 -61 270 116 -57 Montréal

122 161 32 1,270 2,681 111 1,392 2,842 104 Nanaimo

23 14 -39 7 20 186 30 34 13 Oshawa

39 26 -33 8 36 350 47 62 32 Ottawa-Gatineau

179 201 12 1,186 709 -40 1,365 910 -33 Gatineau

59 31 -47 670 102 -85 729 133 -82 Ottawa

120 170 42 516 607 18 636 777 22 Peterborough

8 7 -13 15 0 -100 23 7 -70 Québec

59 62 5 366 984 169 425 1,046 146 Red Deer

9 21 133 4 1 -75 13 22 69 Regina

41 44 7 102 114 12 143 158 10 Saguenay

9 14 56 289 43 -85 298 57 -81 St. Catharines-Niagara

31 41 32 60 99 65 91 140 54 Saint John

20 26 30 6 16 167 26 42 62 St. John's

47 56 19 55 25 -55 102 81 -21 Saskatoon

127 183 44 128 331 159 255 514 102 Sherbrooke

19 22 16 334 105 -69 353 127 -64 Thunder Bay

14 3 -79 72 12 -83 86 15 -83 Toronto

533 327 -39 1,956 1,118 -43 2,489 1,445 -42 Trois-Rivières

14 8 -43 23 217 ## 37 225 ## Vancouver

175 244 39 2,366 1,384 -42 2,541 1,628 -36 Victoria

31 27 -13 262 331 26 293 358 22 Windsor

57 24 -58 94 32 -66 151 56 -63 Winnipeg

138 188 36 515 203 -61 653 391 -40 Total

3,446 3,238 -6 13,663 13,623 0 17,109 16,861 -1

Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021. Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL

