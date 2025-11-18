Mises en chantier d'habitations en octobre 2025 English

OTTAWA, ON, le 18 nov. 2025 /CNW/ - La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a diminué de 3 % en octobre pour se chiffrer à 268 907, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Mises en chantier d’habitations en octobre 2025 (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))
Le nombre réel de mises en chantier d'habitations a diminué de 3 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 19 174 en octobre 2025, alors qu'il était de 19 763 en octobre 2024. Le cumul annuel s'est établi à 197 207, en hausse de 5 % par rapport à la même période en 2024.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 17 % en octobre (232 765) par rapport à septembre (279 174) dans l'ensemble des régions du pays.

« La tendance sur six mois et le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations ont connu une baisse en octobre. Leur baisse s'explique par l'important recul du nombre mensuel de mises en chantier en Ontario et en Colombie-Britannique. Toutefois, la hausse des mises en chantier dans des marchés comme Montréal, Calgary et Edmonton continue de maintenir le nombre de mises en chantier enregistré depuis le début de l'année à l'échelle nationale à un niveau élevé par rapport à la même période l'an dernier. Si ces résultats reflètent généralement des décisions d'investissement prises il y a des mois, voire des années, ils mettent également en évidence des contrastes persistants et importants au niveau régional dans les tendances de la construction résidentielle partout au pays », a déclaré Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjointe à la SCHL.

Faits saillants :

  • Nouveau : Dans le cadre de l'initiative de modernisation des données sur le logement, les données sur les logements nouvellement achevés dans les centres d'au moins 10 000 habitants et les données sur les logements écoulés dans les centres d'au moins 50 000 habitants sont désormais disponibles sur le Portail de l'information sur le marché de l'habitation.
  • Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 22 062.
  • Parmi les 3 plus grandes villes du Canada, Montréal a connu une hausse de 104 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en octobre par rapport au même mois en 2024. Ce résultat s'explique par une forte augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver, ce nombre a accusé un recul de 36 % durant la même période en raison d'une baisse dans le segment des logements collectifs. À Toronto, il a reculé de 42 % à cause d'une diminution marquée des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles.
  • Le Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL fournit des renseignements objectifs, exacts et à jour sur la construction résidentielle au Canada. Consultez L'Observateur du logement de la SCHL pour en savoir plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations.
  • Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.
  • Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier de novembre le 15 décembre à 8 h 15 (HE).
  • Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.
  • Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Table 1: Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance)

octobre 2025


Maisons individuelles


Autres



Tous les logements



septembre 2025

octobre 2025

%

septembre 2025

octobre 2025

%

septembre 2025

octobre 2025

%

Provinces (10,000+)










T.-N.-L.

687

681

-1

444

374

-16

1,131

1,055

-7

Î.-P.-É.

367

372

1

1,114

880

-21

1,481

1,252

-15

N.-É.

1,734

1,715

-1

8,048

7,321

-9

9,782

9,036

-8

N.-B.

931

937

1

5,124

5,427

6

6,055

6,365

5

Qc

4,766

4,837

1

45,989

46,744

2

50,754

51,581

2

Ont.

10,126

10,016

-1

57,542

53,322

-7

67,669

63,338

-6

Man.

2,302

2,266

-2

5,210

5,232

0

7,512

7,498

0

Sask.

1,722

1,785

4

4,106

4,046

-1

5,828

5,831

0

Alb.

15,536

14,842

-4

40,864

40,707

0

56,401

55,548

-2

C.-B.

3,969

4,114

4

43,544

40,135

-8

47,512

44,249

-7

Canada (10,000+)

42,140

41,563

-1

211,985

204,189

-4

254,125

245,752

-3

Canada (Tous les centres)

55,774

55,380

-1

221,306

213,526

-4

277,081

268,907

-3

Régions métropolitaines










Abbotsford-Mission

149

167

12

2,060

2,080

1

2,209

2,247

2

Barrie

184

176

-4

870

922

6

1,054

1,098

4

Belleville - Quinte West

165

178

8

370

430

16

535

608

14

Brantford

321

305

-5

1,974

1,498

-24

2,295

1,803

-21

Calgary

6,894

6,337

-8

21,796

22,260

2

28,690

28,597

0

Chilliwack

119

136

14

492

290

-41

611

426

-30

Drummondville

207

198

-4

1,156

1,200

4

1,363

1,398

3

Edmonton

6,689

6,488

-3

17,196

16,640

-3

23,885

23,128

-3

Fredericton

263

267

2

1,154

1,508

31

1,417

1,775

25

Greater/Grand Sudbury

104

120

15

244

256

5

348

376

8

Guelph

28

25

-11

234

238

2

262

263

0

Halifax

795

867

9

7,050

6,272

-11

7,845

7,139

-9

Hamilton

369

360

-2

2,774

2,532

-9

3,143

2,892

-8

Kamloops

48

47

-2

400

396

-1

448

443

-1

Kelowna

267

269

1

2,886

2,856

-1

3,153

3,125

-1

Kingston

178

206

16

1,108

1,154

4

1,286

1,360

6

Kitchener-Cambridge-Waterloo

415

500

20

4,926

4,550

-8

5,340

5,050

-5

Lethbridge

384

396

3

158

118

-25

542

514

-5

London

480

418

-13

3,680

3,946

7

4,160

4,364

5

Moncton

275

277

1

2,906

2,842

-2

3,181

3,119

-2

Montréal

1,270

1,301

2

26,419

28,176

7

27,689

29,476

6

Nanaimo

80

85

6

404

408

1

484

492

2

Oshawa

421

405

-4

830

832

0

1,251

1,237

-1

Ottawa-Gatineau

1,601

1,487

-7

10,912

9,502

-13

12,513

10,989

-12

  Gatineau

475

417

-12

1,946

1,904

-2

2,421

2,321

-4

  Ottawa

1,126

1,070

-5

8,966

7,598

-15

10,092

8,668

-14

Peterborough

79

90

14

28

28

-

107

118

10

Québec

688

688

-

9,480

10,206

8

10,168

10,894

7

Red Deer

140

149

6

448

450

0

588

599

2

Regina

345

378

10

1,380

1,084

-21

1,725

1,462

-15

Saguenay

245

238

-3

378

438

16

623

676

9

St. Catharines-Niagara

423

471

11

1,702

1,788

5

2,125

2,259

6

Saint John

239

253

6

436

466

7

675

719

7

St. John's

655

646

-1

442

384

-13

1,097

1,030

-6

Saskatoon

1,295

1,349

4

2,658

2,890

9

3,953

4,239

7

Sherbrooke

263

256

-3

1,540

1,426

-7

1,803

1,682

-7

Thunder Bay

110

98

-11

182

206

13

292

304

4

Toronto

3,661

3,578

-2

26,396

24,550

-7

30,057

28,128

-6

Trois-Rivières

145

132

-9

1,468

1,768

20

1,613

1,900

18

Vancouver

2,059

2,210

7

28,760

25,700

-11

30,819

27,909

-9

Victoria

316

323

2

5,994

5,914

-1

6,310

6,237

-1

Windsor

336

314

-7

1,096

1,090

-1

1,432

1,404

-2

Winnipeg

2,030

1,962

-3

4,486

4,494

0

6,516

6,456

-1

Données fondées sur les définitions du recensement de 2021 

Source :  Centre d'analyse de marché, SCHL

janvier - octobre 2024 - 2025









Province


Maisons individuelles



Autres



Total
















2024

2025

%

2024

2025

%

2024

2025

%

T.-N.-L.


512

571

12

287

307

7

799

878

10

Î.-P.-É.


228

290

27

982

861

-12

1,210

1,151

-5

N.-É.


1,329

1,374

3

4,403

5,859

33

5,732

7,233

26

N.-B.


799

785

-2

3,279

3,497

7

4,078

4,282

5

Atlantique


2,868

3,020

5

8,951

10,524

18

11,819

13,544

15

Qc


3,667

4,019

10

29,335

39,415

34

33,002

43,434

32

Ont.   


10,864

8,165

-25

50,765

41,513

-18

61,629

49,678

-19

Man.   


1,456

1,935

33

3,666

3,789

3

5,122

5,724

12

Sask.    


1,084

1,499

38

2,231

3,500

57

3,315

4,999

51

Alb.


12,748

13,154

3

25,327

32,392

28

38,075

45,546

20

Prairies


15,288

16,588

9

31,224

39,681

27

46,512

56,269

21

C.-B.


3,732

3,409

-9

31,966

30,873

-3

35,698

34,282

-4

Canada


36,419

35,201

-3

152,241

162,006

6

188,660

197,207

5

Régions métropolitaines






















Abbotsford-Mission


158

142

-10

808

1,897

135

966

2,039

111

Barrie


360

129

-64

472

559

18

832

688

-17

Belleville - Quinte West


177

139

-21

135

380

181

312

519

66

Brantford


172

240

40

92

1,329

##

264

1,569

494

Calgary


5,869

5,776

-2

14,235

18,175

28

20,104

23,951

19

Chilliwack


127

112

-12

282

382

35

409

494

21

Drummondville


141

182

29

697

854

23

838

1,036

24

Edmonton


5,619

5,805

3

9,177

12,184

33

14,796

17,989

22

Fredericton


258

223

-14

320

879

175

578

1,102

91

Greater/Grand Sudbury


89

82

-8

67

133

99

156

215

38

Guelph


49

27

-45

346

126

-64

395

153

-61

Halifax


662

690

4

3,789

5,203

37

4,451

5,893

32

Hamilton


328

261

-20

1,741

1,891

9

2,069

2,152

4

Kamloops


78

68

-13

256

304

19

334

372

11

Kelowna


313

218

-30

3,406

2,096

-38

3,719

2,314

-38

Kingston


193

166

-14

316

793

151

509

959

88

Kitchener-Cambridge-Waterloo


314

363

16

2,350

3,293

40

2,664

3,656

37

Lethbridge


213

304

43

411

201

-51

624

505

-19

London


459

394

-14

3,059

2,198

-28

3,518

2,592

-26

Moncton


225

244

8

2,227

1,968

-12

2,452

2,212

-10

Montréal


936

1,113

19

12,945

21,060

63

13,881

22,173

60

Nanaimo


137

79

-42

677

309

-54

814

388

-52

Oshawa


377

329

-13

1,142

518

-55

1,519

847

-44

Ottawa-Gatineau

1,504

1,440

-4

8,105

8,422

4

9,609

9,862

3

  Gatineau


335

339

1

2,754

1,578

-43

3,089

1,917

-38

  Ottawa


1,169

1,101

-6

5,351

6,844

28

6,520

7,945

22

Peterborough


110

65

-41

128

17

-87

238

82

-66

Québec


511

591

16

5,160

7,075

37

5,671

7,666

35

Red Deer


76

117

54

251

242

-4

327

359

10

Regina


245

328

34

836

1,235

48

1,081

1,563

45

Saguenay


161

196

22

504

370

-27

665

566

-15

St. Catharines-Niagara


548

357

-35

841

1,284

53

1,389

1,641

18

Saint John


186

201

8

444

260

-41

630

461

-27

St. John's


435

530

22

251

297

18

686

827

21

Saskatoon


774

1,111

44

1,356

2,164

60

2,130

3,275

54

Sherbrooke


239

219

-8

1,287

1,093

-15

1,526

1,312

-14

Thunder Bay


70

81

16

202

123

-39

272

204

-25

Toronto


3,922

2,732

-30

30,515

18,842

-38

34,437

21,574

-37

Trois-Rivières


174

143

-18

1,292

1,110

-14

1,466

1,253

-15

Vancouver


1,820

1,806

-1

21,224

20,195

-5

23,044

22,001

-5

Victoria


247

238

-4

3,112

3,891

25

3,359

4,129

23

Windsor


392

274

-30

1,488

653

-56

1,880

927

-51

Winnipeg


1,209

1,685

39

3,129

3,229

3

4,338

4,914

13

Total


29,877

29,200

-2

139,075

147,234

6

168,952

176,434

4

Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021.

Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL

Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus














 octobre 2024 - 2025









Province


Maisons individuelles



Autres



Total
















2024

2025

%

2024

2025

%

2024

2025

%

T.-N.-L.


54

61

13

55

27

-51

109

88

-19

Î.-P.-É.


39

48

23

86

21

-76

125

69

-45

N.-É.


156

154

-1

204

533

161

360

687

91

N.-B.


89

84

-6

300

301

0

389

385

-1

Atlantique


338

347

3

645

882

37

983

1,229

25

Qc


541

542

0

3,672

5,110

39

4,213

5,652

34

Ont.   


1,288

970

-25

4,213

2,597

-38

5,501

3,567

-35

Man.   


157

224

43

560

283

-49

717

507

-29

Sask.    


173

233

35

231

458

98

404

691

71

Alb.


1,453

1,243

-14

3,045

3,589

18

4,498

4,832

7

Prairies


1,783

1,700

-5

3,836

4,330

13

5,619

6,030

7

C.-B.


383

410

7

3,064

2,286

-25

3,447

2,696

-22

Canada


4,333

3,969

-8

15,430

15,205

-1

19,763

19,174

-3

Régions métropolitaines




















Abbotsford-Mission

12

15

25

52

212

308

64

227

255

Barrie


48

0

-100

26

60

131

74

60

-19

Belleville - Quinte West

14

21

50

12

30

150

26

51

96

Brantford


4

18

350

53

31

-42

57

49

-14

Calgary


644

545

-15

2,046

2,513

23

2,690

3,058

14

Chilliwack


6

13

117

4

20

400

10

33

230

Drummondville


16

16

-

76

79

4

92

95

3

Edmonton


627

526

-16

810

979

21

1,437

1,505

5

Fredericton


32

24

-25

40

177

343

72

201

179

Greater/Grand Sudbury


28

11

-61

9

6

-33

37

17

-54

Guelph


6

4

-33

4

8

100

10

12

20

Halifax


58

81

40

107

471

340

165

552

235

Hamilton


78

29

-63

50

58

16

128

87

-32

Kamloops


10

6

-40

60

2

-97

70

8

-89

Kelowna


33

20

-39

19

162

##

52

182

250

Kingston


22

42

91

167

56

-66

189

98

-48

Kitchener-Cambridge-Waterloo


24

90

275

288

41

-86

312

131

-58

Lethbridge


19

30

58

6

0

-100

25

30

20

London


44

26

-41

472

163

-65

516

189

-63

Moncton


26

22

-15

244

94

-61

270

116

-57

Montréal


122

161

32

1,270

2,681

111

1,392

2,842

104

Nanaimo


23

14

-39

7

20

186

30

34

13

Oshawa


39

26

-33

8

36

350

47

62

32

Ottawa-Gatineau


179

201

12

1,186

709

-40

1,365

910

-33

  Gatineau


59

31

-47

670

102

-85

729

133

-82

  Ottawa


120

170

42

516

607

18

636

777

22

Peterborough


8

7

-13

15

0

-100

23

7

-70

Québec


59

62

5

366

984

169

425

1,046

146

Red Deer


9

21

133

4

1

-75

13

22

69

Regina


41

44

7

102

114

12

143

158

10

Saguenay


9

14

56

289

43

-85

298

57

-81

St. Catharines-Niagara


31

41

32

60

99

65

91

140

54

Saint John


20

26

30

6

16

167

26

42

62

St. John's


47

56

19

55

25

-55

102

81

-21

Saskatoon


127

183

44

128

331

159

255

514

102

Sherbrooke


19

22

16

334

105

-69

353

127

-64

Thunder Bay


14

3

-79

72

12

-83

86

15

-83

Toronto


533

327

-39

1,956

1,118

-43

2,489

1,445

-42

Trois-Rivières


14

8

-43

23

217

##

37

225

##

Vancouver


175

244

39

2,366

1,384

-42

2,541

1,628

-36

Victoria


31

27

-13

262

331

26

293

358

22

Windsor


57

24

-58

94

32

-66

151

56

-63

Winnipeg


138

188

36

515

203

-61

653

391

-40

Total


3,446

3,238

-6

13,663

13,623

0

17,109

16,861

-1

Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021.

Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL

