Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
18 nov, 2025, 08:15 ET
OTTAWA, ON, le 18 nov. 2025 /CNW/ - La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a diminué de 3 % en octobre pour se chiffrer à 268 907, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.
Le nombre réel de mises en chantier d'habitations a diminué de 3 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 19 174 en octobre 2025, alors qu'il était de 19 763 en octobre 2024. Le cumul annuel s'est établi à 197 207, en hausse de 5 % par rapport à la même période en 2024.
Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 17 % en octobre (232 765) par rapport à septembre (279 174) dans l'ensemble des régions du pays.
« La tendance sur six mois et le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations ont connu une baisse en octobre. Leur baisse s'explique par l'important recul du nombre mensuel de mises en chantier en Ontario et en Colombie-Britannique. Toutefois, la hausse des mises en chantier dans des marchés comme Montréal, Calgary et Edmonton continue de maintenir le nombre de mises en chantier enregistré depuis le début de l'année à l'échelle nationale à un niveau élevé par rapport à la même période l'an dernier. Si ces résultats reflètent généralement des décisions d'investissement prises il y a des mois, voire des années, ils mettent également en évidence des contrastes persistants et importants au niveau régional dans les tendances de la construction résidentielle partout au pays », a déclaré Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjointe à la SCHL.
Faits saillants :
- Nouveau : Dans le cadre de l'initiative de modernisation des données sur le logement, les données sur les logements nouvellement achevés dans les centres d'au moins 10 000 habitants et les données sur les logements écoulés dans les centres d'au moins 50 000 habitants sont désormais disponibles sur le Portail de l'information sur le marché de l'habitation.
- Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 22 062.
- Parmi les 3 plus grandes villes du Canada, Montréal a connu une hausse de 104 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en octobre par rapport au même mois en 2024. Ce résultat s'explique par une forte augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver, ce nombre a accusé un recul de 36 % durant la même période en raison d'une baisse dans le segment des logements collectifs. À Toronto, il a reculé de 42 % à cause d'une diminution marquée des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles.
- Le Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL fournit des renseignements objectifs, exacts et à jour sur la construction résidentielle au Canada. Consultez L'Observateur du logement de la SCHL pour en savoir plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations.
- Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.
- Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier de novembre le 15 décembre à 8 h 15 (HE).
- Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.
- Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.
Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.
La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.
Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.
Liens connexes :
- Mises en chantier d'habitations en septembre 2025
- Rapport sur l'offre de logements de l'automne 2025
- Pénurie de logements au Canada
- Stimuler l'offre de logements : une question d'envergure
- Construit-on beaucoup de « logements du chaînon manquant » au Canada?
|
Table 1: Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance)
|
octobre 2025
|
|
Maisons individuelles
|
|
Autres
|
|
|
Tous les logements
|
|
|
septembre 2025
|
octobre 2025
|
%
|
septembre 2025
|
octobre 2025
|
%
|
septembre 2025
|
octobre 2025
|
%
|
Provinces (10,000+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.-N.-L.
|
687
|
681
|
-1
|
444
|
374
|
-16
|
1,131
|
1,055
|
-7
|
Î.-P.-É.
|
367
|
372
|
1
|
1,114
|
880
|
-21
|
1,481
|
1,252
|
-15
|
N.-É.
|
1,734
|
1,715
|
-1
|
8,048
|
7,321
|
-9
|
9,782
|
9,036
|
-8
|
N.-B.
|
931
|
937
|
1
|
5,124
|
5,427
|
6
|
6,055
|
6,365
|
5
|
Qc
|
4,766
|
4,837
|
1
|
45,989
|
46,744
|
2
|
50,754
|
51,581
|
2
|
Ont.
|
10,126
|
10,016
|
-1
|
57,542
|
53,322
|
-7
|
67,669
|
63,338
|
-6
|
Man.
|
2,302
|
2,266
|
-2
|
5,210
|
5,232
|
0
|
7,512
|
7,498
|
0
|
Sask.
|
1,722
|
1,785
|
4
|
4,106
|
4,046
|
-1
|
5,828
|
5,831
|
0
|
Alb.
|
15,536
|
14,842
|
-4
|
40,864
|
40,707
|
0
|
56,401
|
55,548
|
-2
|
C.-B.
|
3,969
|
4,114
|
4
|
43,544
|
40,135
|
-8
|
47,512
|
44,249
|
-7
|
Canada (10,000+)
|
42,140
|
41,563
|
-1
|
211,985
|
204,189
|
-4
|
254,125
|
245,752
|
-3
|
Canada (Tous les centres)
|
55,774
|
55,380
|
-1
|
221,306
|
213,526
|
-4
|
277,081
|
268,907
|
-3
|
Régions métropolitaines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abbotsford-Mission
|
149
|
167
|
12
|
2,060
|
2,080
|
1
|
2,209
|
2,247
|
2
|
Barrie
|
184
|
176
|
-4
|
870
|
922
|
6
|
1,054
|
1,098
|
4
|
Belleville - Quinte West
|
165
|
178
|
8
|
370
|
430
|
16
|
535
|
608
|
14
|
Brantford
|
321
|
305
|
-5
|
1,974
|
1,498
|
-24
|
2,295
|
1,803
|
-21
|
Calgary
|
6,894
|
6,337
|
-8
|
21,796
|
22,260
|
2
|
28,690
|
28,597
|
0
|
Chilliwack
|
119
|
136
|
14
|
492
|
290
|
-41
|
611
|
426
|
-30
|
Drummondville
|
207
|
198
|
-4
|
1,156
|
1,200
|
4
|
1,363
|
1,398
|
3
|
Edmonton
|
6,689
|
6,488
|
-3
|
17,196
|
16,640
|
-3
|
23,885
|
23,128
|
-3
|
Fredericton
|
263
|
267
|
2
|
1,154
|
1,508
|
31
|
1,417
|
1,775
|
25
|
Greater/Grand Sudbury
|
104
|
120
|
15
|
244
|
256
|
5
|
348
|
376
|
8
|
Guelph
|
28
|
25
|
-11
|
234
|
238
|
2
|
262
|
263
|
0
|
Halifax
|
795
|
867
|
9
|
7,050
|
6,272
|
-11
|
7,845
|
7,139
|
-9
|
Hamilton
|
369
|
360
|
-2
|
2,774
|
2,532
|
-9
|
3,143
|
2,892
|
-8
|
Kamloops
|
48
|
47
|
-2
|
400
|
396
|
-1
|
448
|
443
|
-1
|
Kelowna
|
267
|
269
|
1
|
2,886
|
2,856
|
-1
|
3,153
|
3,125
|
-1
|
Kingston
|
178
|
206
|
16
|
1,108
|
1,154
|
4
|
1,286
|
1,360
|
6
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
415
|
500
|
20
|
4,926
|
4,550
|
-8
|
5,340
|
5,050
|
-5
|
Lethbridge
|
384
|
396
|
3
|
158
|
118
|
-25
|
542
|
514
|
-5
|
London
|
480
|
418
|
-13
|
3,680
|
3,946
|
7
|
4,160
|
4,364
|
5
|
Moncton
|
275
|
277
|
1
|
2,906
|
2,842
|
-2
|
3,181
|
3,119
|
-2
|
Montréal
|
1,270
|
1,301
|
2
|
26,419
|
28,176
|
7
|
27,689
|
29,476
|
6
|
Nanaimo
|
80
|
85
|
6
|
404
|
408
|
1
|
484
|
492
|
2
|
Oshawa
|
421
|
405
|
-4
|
830
|
832
|
0
|
1,251
|
1,237
|
-1
|
Ottawa-Gatineau
|
1,601
|
1,487
|
-7
|
10,912
|
9,502
|
-13
|
12,513
|
10,989
|
-12
|
Gatineau
|
475
|
417
|
-12
|
1,946
|
1,904
|
-2
|
2,421
|
2,321
|
-4
|
Ottawa
|
1,126
|
1,070
|
-5
|
8,966
|
7,598
|
-15
|
10,092
|
8,668
|
-14
|
Peterborough
|
79
|
90
|
14
|
28
|
28
|
-
|
107
|
118
|
10
|
Québec
|
688
|
688
|
-
|
9,480
|
10,206
|
8
|
10,168
|
10,894
|
7
|
Red Deer
|
140
|
149
|
6
|
448
|
450
|
0
|
588
|
599
|
2
|
Regina
|
345
|
378
|
10
|
1,380
|
1,084
|
-21
|
1,725
|
1,462
|
-15
|
Saguenay
|
245
|
238
|
-3
|
378
|
438
|
16
|
623
|
676
|
9
|
St. Catharines-Niagara
|
423
|
471
|
11
|
1,702
|
1,788
|
5
|
2,125
|
2,259
|
6
|
Saint John
|
239
|
253
|
6
|
436
|
466
|
7
|
675
|
719
|
7
|
St. John's
|
655
|
646
|
-1
|
442
|
384
|
-13
|
1,097
|
1,030
|
-6
|
Saskatoon
|
1,295
|
1,349
|
4
|
2,658
|
2,890
|
9
|
3,953
|
4,239
|
7
|
Sherbrooke
|
263
|
256
|
-3
|
1,540
|
1,426
|
-7
|
1,803
|
1,682
|
-7
|
Thunder Bay
|
110
|
98
|
-11
|
182
|
206
|
13
|
292
|
304
|
4
|
Toronto
|
3,661
|
3,578
|
-2
|
26,396
|
24,550
|
-7
|
30,057
|
28,128
|
-6
|
Trois-Rivières
|
145
|
132
|
-9
|
1,468
|
1,768
|
20
|
1,613
|
1,900
|
18
|
Vancouver
|
2,059
|
2,210
|
7
|
28,760
|
25,700
|
-11
|
30,819
|
27,909
|
-9
|
Victoria
|
316
|
323
|
2
|
5,994
|
5,914
|
-1
|
6,310
|
6,237
|
-1
|
Windsor
|
336
|
314
|
-7
|
1,096
|
1,090
|
-1
|
1,432
|
1,404
|
-2
|
Winnipeg
|
2,030
|
1,962
|
-3
|
4,486
|
4,494
|
0
|
6,516
|
6,456
|
-1
|
Données fondées sur les définitions du recensement de 2021
|
Source : Centre d'analyse de marché, SCHL
|
Tableau 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
janvier - octobre 2024 - 2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Province
|
|
Maisons individuelles
|
|
|
Autres
|
|
|
Total
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
2025
|
%
|
2024
|
2025
|
%
|
2024
|
2025
|
%
|
T.-N.-L.
|
|
512
|
571
|
12
|
287
|
307
|
7
|
799
|
878
|
10
|
Î.-P.-É.
|
|
228
|
290
|
27
|
982
|
861
|
-12
|
1,210
|
1,151
|
-5
|
N.-É.
|
|
1,329
|
1,374
|
3
|
4,403
|
5,859
|
33
|
5,732
|
7,233
|
26
|
N.-B.
|
|
799
|
785
|
-2
|
3,279
|
3,497
|
7
|
4,078
|
4,282
|
5
|
Atlantique
|
|
2,868
|
3,020
|
5
|
8,951
|
10,524
|
18
|
11,819
|
13,544
|
15
|
Qc
|
|
3,667
|
4,019
|
10
|
29,335
|
39,415
|
34
|
33,002
|
43,434
|
32
|
Ont.
|
|
10,864
|
8,165
|
-25
|
50,765
|
41,513
|
-18
|
61,629
|
49,678
|
-19
|
Man.
|
|
1,456
|
1,935
|
33
|
3,666
|
3,789
|
3
|
5,122
|
5,724
|
12
|
Sask.
|
|
1,084
|
1,499
|
38
|
2,231
|
3,500
|
57
|
3,315
|
4,999
|
51
|
Alb.
|
|
12,748
|
13,154
|
3
|
25,327
|
32,392
|
28
|
38,075
|
45,546
|
20
|
Prairies
|
|
15,288
|
16,588
|
9
|
31,224
|
39,681
|
27
|
46,512
|
56,269
|
21
|
C.-B.
|
|
3,732
|
3,409
|
-9
|
31,966
|
30,873
|
-3
|
35,698
|
34,282
|
-4
|
Canada
|
|
36,419
|
35,201
|
-3
|
152,241
|
162,006
|
6
|
188,660
|
197,207
|
5
|
Régions métropolitaines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abbotsford-Mission
|
|
158
|
142
|
-10
|
808
|
1,897
|
135
|
966
|
2,039
|
111
|
Barrie
|
|
360
|
129
|
-64
|
472
|
559
|
18
|
832
|
688
|
-17
|
Belleville - Quinte West
|
|
177
|
139
|
-21
|
135
|
380
|
181
|
312
|
519
|
66
|
Brantford
|
|
172
|
240
|
40
|
92
|
1,329
|
##
|
264
|
1,569
|
494
|
Calgary
|
|
5,869
|
5,776
|
-2
|
14,235
|
18,175
|
28
|
20,104
|
23,951
|
19
|
Chilliwack
|
|
127
|
112
|
-12
|
282
|
382
|
35
|
409
|
494
|
21
|
Drummondville
|
|
141
|
182
|
29
|
697
|
854
|
23
|
838
|
1,036
|
24
|
Edmonton
|
|
5,619
|
5,805
|
3
|
9,177
|
12,184
|
33
|
14,796
|
17,989
|
22
|
Fredericton
|
|
258
|
223
|
-14
|
320
|
879
|
175
|
578
|
1,102
|
91
|
Greater/Grand Sudbury
|
|
89
|
82
|
-8
|
67
|
133
|
99
|
156
|
215
|
38
|
Guelph
|
|
49
|
27
|
-45
|
346
|
126
|
-64
|
395
|
153
|
-61
|
Halifax
|
|
662
|
690
|
4
|
3,789
|
5,203
|
37
|
4,451
|
5,893
|
32
|
Hamilton
|
|
328
|
261
|
-20
|
1,741
|
1,891
|
9
|
2,069
|
2,152
|
4
|
Kamloops
|
|
78
|
68
|
-13
|
256
|
304
|
19
|
334
|
372
|
11
|
Kelowna
|
|
313
|
218
|
-30
|
3,406
|
2,096
|
-38
|
3,719
|
2,314
|
-38
|
Kingston
|
|
193
|
166
|
-14
|
316
|
793
|
151
|
509
|
959
|
88
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
|
314
|
363
|
16
|
2,350
|
3,293
|
40
|
2,664
|
3,656
|
37
|
Lethbridge
|
|
213
|
304
|
43
|
411
|
201
|
-51
|
624
|
505
|
-19
|
London
|
|
459
|
394
|
-14
|
3,059
|
2,198
|
-28
|
3,518
|
2,592
|
-26
|
Moncton
|
|
225
|
244
|
8
|
2,227
|
1,968
|
-12
|
2,452
|
2,212
|
-10
|
Montréal
|
|
936
|
1,113
|
19
|
12,945
|
21,060
|
63
|
13,881
|
22,173
|
60
|
Nanaimo
|
|
137
|
79
|
-42
|
677
|
309
|
-54
|
814
|
388
|
-52
|
Oshawa
|
|
377
|
329
|
-13
|
1,142
|
518
|
-55
|
1,519
|
847
|
-44
|
Ottawa-Gatineau
|
1,504
|
1,440
|
-4
|
8,105
|
8,422
|
4
|
9,609
|
9,862
|
3
|
Gatineau
|
|
335
|
339
|
1
|
2,754
|
1,578
|
-43
|
3,089
|
1,917
|
-38
|
Ottawa
|
|
1,169
|
1,101
|
-6
|
5,351
|
6,844
|
28
|
6,520
|
7,945
|
22
|
Peterborough
|
|
110
|
65
|
-41
|
128
|
17
|
-87
|
238
|
82
|
-66
|
Québec
|
|
511
|
591
|
16
|
5,160
|
7,075
|
37
|
5,671
|
7,666
|
35
|
Red Deer
|
|
76
|
117
|
54
|
251
|
242
|
-4
|
327
|
359
|
10
|
Regina
|
|
245
|
328
|
34
|
836
|
1,235
|
48
|
1,081
|
1,563
|
45
|
Saguenay
|
|
161
|
196
|
22
|
504
|
370
|
-27
|
665
|
566
|
-15
|
St. Catharines-Niagara
|
|
548
|
357
|
-35
|
841
|
1,284
|
53
|
1,389
|
1,641
|
18
|
Saint John
|
|
186
|
201
|
8
|
444
|
260
|
-41
|
630
|
461
|
-27
|
St. John's
|
|
435
|
530
|
22
|
251
|
297
|
18
|
686
|
827
|
21
|
Saskatoon
|
|
774
|
1,111
|
44
|
1,356
|
2,164
|
60
|
2,130
|
3,275
|
54
|
Sherbrooke
|
|
239
|
219
|
-8
|
1,287
|
1,093
|
-15
|
1,526
|
1,312
|
-14
|
Thunder Bay
|
|
70
|
81
|
16
|
202
|
123
|
-39
|
272
|
204
|
-25
|
Toronto
|
|
3,922
|
2,732
|
-30
|
30,515
|
18,842
|
-38
|
34,437
|
21,574
|
-37
|
Trois-Rivières
|
|
174
|
143
|
-18
|
1,292
|
1,110
|
-14
|
1,466
|
1,253
|
-15
|
Vancouver
|
|
1,820
|
1,806
|
-1
|
21,224
|
20,195
|
-5
|
23,044
|
22,001
|
-5
|
Victoria
|
|
247
|
238
|
-4
|
3,112
|
3,891
|
25
|
3,359
|
4,129
|
23
|
Windsor
|
|
392
|
274
|
-30
|
1,488
|
653
|
-56
|
1,880
|
927
|
-51
|
Winnipeg
|
|
1,209
|
1,685
|
39
|
3,129
|
3,229
|
3
|
4,338
|
4,914
|
13
|
Total
|
|
29,877
|
29,200
|
-2
|
139,075
|
147,234
|
6
|
168,952
|
176,434
|
4
|
Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021.
|
Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL
|
Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
octobre 2024 - 2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Province
|
|
Maisons individuelles
|
|
|
Autres
|
|
|
Total
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
2025
|
%
|
2024
|
2025
|
%
|
2024
|
2025
|
%
|
T.-N.-L.
|
|
54
|
61
|
13
|
55
|
27
|
-51
|
109
|
88
|
-19
|
Î.-P.-É.
|
|
39
|
48
|
23
|
86
|
21
|
-76
|
125
|
69
|
-45
|
N.-É.
|
|
156
|
154
|
-1
|
204
|
533
|
161
|
360
|
687
|
91
|
N.-B.
|
|
89
|
84
|
-6
|
300
|
301
|
0
|
389
|
385
|
-1
|
Atlantique
|
|
338
|
347
|
3
|
645
|
882
|
37
|
983
|
1,229
|
25
|
Qc
|
|
541
|
542
|
0
|
3,672
|
5,110
|
39
|
4,213
|
5,652
|
34
|
Ont.
|
|
1,288
|
970
|
-25
|
4,213
|
2,597
|
-38
|
5,501
|
3,567
|
-35
|
Man.
|
|
157
|
224
|
43
|
560
|
283
|
-49
|
717
|
507
|
-29
|
Sask.
|
|
173
|
233
|
35
|
231
|
458
|
98
|
404
|
691
|
71
|
Alb.
|
|
1,453
|
1,243
|
-14
|
3,045
|
3,589
|
18
|
4,498
|
4,832
|
7
|
Prairies
|
|
1,783
|
1,700
|
-5
|
3,836
|
4,330
|
13
|
5,619
|
6,030
|
7
|
C.-B.
|
|
383
|
410
|
7
|
3,064
|
2,286
|
-25
|
3,447
|
2,696
|
-22
|
Canada
|
|
4,333
|
3,969
|
-8
|
15,430
|
15,205
|
-1
|
19,763
|
19,174
|
-3
|
Régions métropolitaines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abbotsford-Mission
|
12
|
15
|
25
|
52
|
212
|
308
|
64
|
227
|
255
|
Barrie
|
|
48
|
0
|
-100
|
26
|
60
|
131
|
74
|
60
|
-19
|
Belleville - Quinte West
|
14
|
21
|
50
|
12
|
30
|
150
|
26
|
51
|
96
|
Brantford
|
|
4
|
18
|
350
|
53
|
31
|
-42
|
57
|
49
|
-14
|
Calgary
|
|
644
|
545
|
-15
|
2,046
|
2,513
|
23
|
2,690
|
3,058
|
14
|
Chilliwack
|
|
6
|
13
|
117
|
4
|
20
|
400
|
10
|
33
|
230
|
Drummondville
|
|
16
|
16
|
-
|
76
|
79
|
4
|
92
|
95
|
3
|
Edmonton
|
|
627
|
526
|
-16
|
810
|
979
|
21
|
1,437
|
1,505
|
5
|
Fredericton
|
|
32
|
24
|
-25
|
40
|
177
|
343
|
72
|
201
|
179
|
Greater/Grand Sudbury
|
|
28
|
11
|
-61
|
9
|
6
|
-33
|
37
|
17
|
-54
|
Guelph
|
|
6
|
4
|
-33
|
4
|
8
|
100
|
10
|
12
|
20
|
Halifax
|
|
58
|
81
|
40
|
107
|
471
|
340
|
165
|
552
|
235
|
Hamilton
|
|
78
|
29
|
-63
|
50
|
58
|
16
|
128
|
87
|
-32
|
Kamloops
|
|
10
|
6
|
-40
|
60
|
2
|
-97
|
70
|
8
|
-89
|
Kelowna
|
|
33
|
20
|
-39
|
19
|
162
|
##
|
52
|
182
|
250
|
Kingston
|
|
22
|
42
|
91
|
167
|
56
|
-66
|
189
|
98
|
-48
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
|
24
|
90
|
275
|
288
|
41
|
-86
|
312
|
131
|
-58
|
Lethbridge
|
|
19
|
30
|
58
|
6
|
0
|
-100
|
25
|
30
|
20
|
London
|
|
44
|
26
|
-41
|
472
|
163
|
-65
|
516
|
189
|
-63
|
Moncton
|
|
26
|
22
|
-15
|
244
|
94
|
-61
|
270
|
116
|
-57
|
Montréal
|
|
122
|
161
|
32
|
1,270
|
2,681
|
111
|
1,392
|
2,842
|
104
|
Nanaimo
|
|
23
|
14
|
-39
|
7
|
20
|
186
|
30
|
34
|
13
|
Oshawa
|
|
39
|
26
|
-33
|
8
|
36
|
350
|
47
|
62
|
32
|
Ottawa-Gatineau
|
|
179
|
201
|
12
|
1,186
|
709
|
-40
|
1,365
|
910
|
-33
|
Gatineau
|
|
59
|
31
|
-47
|
670
|
102
|
-85
|
729
|
133
|
-82
|
Ottawa
|
|
120
|
170
|
42
|
516
|
607
|
18
|
636
|
777
|
22
|
Peterborough
|
|
8
|
7
|
-13
|
15
|
0
|
-100
|
23
|
7
|
-70
|
Québec
|
|
59
|
62
|
5
|
366
|
984
|
169
|
425
|
1,046
|
146
|
Red Deer
|
|
9
|
21
|
133
|
4
|
1
|
-75
|
13
|
22
|
69
|
Regina
|
|
41
|
44
|
7
|
102
|
114
|
12
|
143
|
158
|
10
|
Saguenay
|
|
9
|
14
|
56
|
289
|
43
|
-85
|
298
|
57
|
-81
|
St. Catharines-Niagara
|
|
31
|
41
|
32
|
60
|
99
|
65
|
91
|
140
|
54
|
Saint John
|
|
20
|
26
|
30
|
6
|
16
|
167
|
26
|
42
|
62
|
St. John's
|
|
47
|
56
|
19
|
55
|
25
|
-55
|
102
|
81
|
-21
|
Saskatoon
|
|
127
|
183
|
44
|
128
|
331
|
159
|
255
|
514
|
102
|
Sherbrooke
|
|
19
|
22
|
16
|
334
|
105
|
-69
|
353
|
127
|
-64
|
Thunder Bay
|
|
14
|
3
|
-79
|
72
|
12
|
-83
|
86
|
15
|
-83
|
Toronto
|
|
533
|
327
|
-39
|
1,956
|
1,118
|
-43
|
2,489
|
1,445
|
-42
|
Trois-Rivières
|
|
14
|
8
|
-43
|
23
|
217
|
##
|
37
|
225
|
##
|
Vancouver
|
|
175
|
244
|
39
|
2,366
|
1,384
|
-42
|
2,541
|
1,628
|
-36
|
Victoria
|
|
31
|
27
|
-13
|
262
|
331
|
26
|
293
|
358
|
22
|
Windsor
|
|
57
|
24
|
-58
|
94
|
32
|
-66
|
151
|
56
|
-63
|
Winnipeg
|
|
138
|
188
|
36
|
515
|
203
|
-61
|
653
|
391
|
-40
|
Total
|
|
3,446
|
3,238
|
-6
|
13,663
|
13,623
|
0
|
17,109
|
16,861
|
-1
|
Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021.
|
Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec un ou une économiste de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]
Partager cet article