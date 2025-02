OTTAWA, ON, le 4 févr. 2025 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son plus récent rapport Perspectives du marché de l'habitation (PMH) le 5 février à 10 h (HE).

Cette version du rapport PMH fournit une analyse prospective de l'économie canadienne, de la construction résidentielle, des marchés locatifs, des ventes de logements et des prix des logements à l'échelle nationale.

À la fin de février 2025, la SCHL publiera des perspectives détaillées pour les marchés de l'habitation des grandes villes canadiennes.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus ou pour demander une entrevue avec Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL, veuillez communiquer avec le personnel des Relations avec les médias de la SCHL: [email protected]