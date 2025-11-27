/R E P R I S E -- Avis aux médias - La présidente et le vice-président du Conseil canadien des infrastructures présenterons une séance d'information technique concernant la première évaluation nationale des infrastructures du Canada/ English
27 nov, 2025, 07:00 ET
OTTAWA, ON, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à assister à une séance d'information virtuelle organisée avec la présidente et le vice-président du Conseil canadien des infrastructures concernant la première évaluation nationale des infrastructures du Canada. Il sera strictement interdit de faire des enregistrements audio ou vidéo à des fins de diffusion.
Séance d'information technique
Date :
Le 27 novembre 2025
Heure :
10 h 00 HE
Lieu :
Séance virtuelle (via MS Teams)
Détails :
La participation à la période de questions et réponses de cet événement via MS Teams est réservée aux membres accrédités des médias qui se sont inscrits auprès de [email protected] pour y accéder.
Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Secrétariat du Conseil canadien des infrastructures, [email protected]
