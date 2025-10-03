RÉSERVE INDIENNE NO 85 DE MUSCOWEKWAN, SK, le 1er oct. 2025 /CNW/ - La Première Nation de Muscowekwan, Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada tiennent une cérémonie de dévoilement plaques afin de commémorer l'importance historique nationale de l'ancien pensionnat indien de Muscowequan.

L'ancien pensionnat indien de Muscowequan, connu localement sous le nom de The Mission, est le seul pensionnat encore existant en Saskatchewan et l'un des rares bâtiments de ce type encore présents au Canada.

La cérémonie de dévoilement de plaques sera précédée d'une procession d'enfants de l'école Muskowekwan.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le vendredi 3 octobre 2025 Heure : L'événement commencera à 9 h 30 (HNC) par une procession d'enfants jusqu'au lieu historique national.



Le dévoilement officiel commencera à 11 h (HNC)



Les médias sont priés d'arriver à 9 h 15 (HNC). Lieu : Veuillez confirmer votre présence auprès de [email protected] afin d'obtenir les détails sur le lieu de l'événement.

