/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - La porte-parole du PLQ en condition féminine participera à la grande marche de la Journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes, à Drummondville/
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
19 sept, 2025, 07:00 ET
QUÉBEC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine, Mme Brigitte Garceau, participera à la grande marche de la Journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes, le vendredi 19 septembre, à Drummondville.
AIDE-MÉMOIRE
DATE :
Vendredi 19 septembre 2025
HEURE :
18 h 00
LIEU :
Place Saint-Frédéric
235 rue Hériot
Drummondville, (Qc) J2C 1K2
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]
