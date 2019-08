/R E P R I S E -- Avis aux médias - La Monnaie royale canadienne dévoilera une pièce de collection en argent soulignant le 75e anniversaire de la bataille de l'Escaut/

OTTAWA, le 29 juill. 2019 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne dévoilera une nouvelle pièce de collection en argent soulignant le 75e anniversaire de la bataille de l'Escaut, un affrontement décisif dans la libération des Pays-Bas et de l'Europe de l'Ouest par les Alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le dévoilement aura lieu le 31 juillet 2019 au Centre de santé Perley et Rideau pour anciens combattants, en présence de vétérans canadiens qui ont pris part à la Seconde Guerre mondiale.

Où : Centre de santé Perley et Rideau pour anciens combattants

Salle Lupton

1750, chemin Russell

Ottawa (Ontario)



Quand : Mercredi 31 juillet 2019

Arrivée des médias et des invités : 9 h 45

Allocution et dévoilement : 10 h



Qui : Son Excellence Henk van der Zwan, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas

Madame Marie Lemay, présidente, Monnaie royale canadienne

Le Major-général Stephen Whelan, chef d'état-major, Stratégie du commandement du personnel militaire

Monsieur Keith de Bellefeuille Percy, président, Fondation du Centre de santé Perley et Rideau pour anciens combattants

