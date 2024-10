MISSISSAUGA, ON, le 3 oct. 2024 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, rendra visite à l'entreprise Honey Soul Food, à Mississauga, pour souligner le nouveau soutien du gouvernement fédéral visant à aider les entrepreneurs, tant ceux de Mississauga que d'ailleurs au Canada, à démarrer une petite entreprise et à la faire croître et prospérer.

La ministre répondra ensuite aux questions des médias.

Date : Le vendredi 4 octobre 2024

Heure : L'événement commencera à 10 h (heure de l'Est) - on demande aux représentants des médias d'arriver à 9 h 45 (heure de l'Est).

Lieu :

Honey Soul Food

5977 Dixie Road

Mississauga (Ontario)

