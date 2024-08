EDMONTON, AB, le 28 août 2024 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, annoncera, en compagnie du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault, et du cofondateur et président-directeur général de la Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada, Darrell Schuurman, l'atteinte d'un important jalon dans la prestation du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+.

Une période de questions suivra l'annonce.

Date : Le jeudi 29 août 2024

Heure : 10 h (heure des Rocheuses) - on demande aux représentants des médias d'arriver à 9 h 45 (heure des Rocheuses).

Lieu :

Université de l'Alberta

Édifice de l'association étudiante

8900 114 Street NW

Edmonton (Alberta)

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected]. Ils devront présenter une pièce d'identité pour pouvoir assister à l'événement.

