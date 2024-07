PETERBOROUGH, ON, le 17 juill. 2024 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, sera à Peterborough pour faire, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, une annonce à l'appui de nouveaux projets de conservation importants.

Date : Le jeudi 18 juillet 2024

Heure : 13 h (heure de l'Est)

Lieu :

Parc Jackson (entrée du chemin Monaghan)

610, chemin Parkhill O.

Peterborough (Ontario)

Les représentants des médias sont invités à s'inscrire à cet événement tenu en personne pour être informés de tout changement en communiquant avec les Relations avec les médias d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Page X (Twitter) d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse principale et conseillère en communication, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias : Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Nadine Ramadan, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Petite Entreprise, 343-575-5436, [email protected]; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]