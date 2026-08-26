/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Olszewski annoncera un soutien fédéral pour faire progresser l'innovation et la compétitivité dans le secteur forestier du Nord de l'Alberta/

PEACE RIVER, AB, le 24 août 2026 /CNW/ -- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera un financement fédéral destiné à soutenir le secteur forestier du Nord de l'Alberta, en réponse aux droits de douane américains injustifiés.

La ministre Olszewski annoncera un soutien fédéral pour faire progresser l’innovation et la compétitivité dans le secteur forestier du Nord de l’Alberta

La ministre Olszewski sera accompagnée de Todd Lowen, ministre des Forêts et des Parcs du gouvernement de l'Alberta; de Terry Ungarian, préfet du comté de Northern Lights; de Shelly Shannon, mairesse de Peace River; de Juan Carlos Bueno, président-directeur général de Mercer International; et de Brett Henkle, Co-fondatrice et première vice-présidente, Développement des affaires, Svante.

Cet événement est ouvert aux médias et les conférenciers seront disponibles pour répondre aux questions après l'annonce.

Date :

le mercredi 26 août 2026

Heure :

14 h (HR)

Endroit :

Mercer Peace River

Immeuble Woodlands

#1 Route Pulp Mill Site, Pulp Mill Site

Peace River (AB) T8S 1V7

Carte

L'usine se situe à environ 25 km au nord de Peace River.

Lorsque vous vous rendez au site en voiture à partir de Peace River, prenez la deuxième à gauche vers Mercer Peace River (en tournant vers le nord par rapport à l'autoroute 986). Il y a un panneau pour l'immeuble Woodlands sur le côté droit de la route, visible immédiatement après avoir éteint la route. Le lien Google Maps ci-dessus et ici vous dirigera vers l'immeuble Woodlands.

Une visite facultative sera offerte aux médias après l'allocution. Cette visite durera environ une heure : les participants ne pourront pas partir avant la fin de la visite. Les participants doivent avoir des chemises à manches longues et un pantalon pleine longueur. L'équipement de protection individuelle (EPI) supplémentaire ci-dessous est requis et sera mis à la disposition des participants pour qu'ils puissent l'emprunter :

des bottes à embout d'acier; un casque de protection; des lunettes de sécurité; une casque de protection auditive; un gilet de haute visibilité; des gants; un respirateur.



Si vous le souhaitez, l'équipement personnel approuvé par la CSA sera autorisé.

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TTY (appareil de télécommunication pour sourds) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Brennan Bunko, Conseiller en communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-338-3690; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'hon. Eleanor Olszewski ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781