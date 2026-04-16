DELTA, BC, le 14 avril 2026 /CNW/ - La ministre des Anciens Combattants, ministre associée de la Défense nationale et députée de Delta, l'honorable Jill McKnight, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, assistera à la cérémonie d'inauguration organisée par Mangrove Lithium pour célébrer la mise en service de la première installation de raffinage électrochimique du lithium en Amérique du Nord. Elle mettra également en évidence de récentes aides financières pour les minéraux critiques annoncées à l'occasion du congrès 2026 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs. Un point de presse suivra.

Date : Jeudi 16 avril 2026

Heure : 10 h (HP)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]