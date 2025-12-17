MONTRÉAL, le 16 déc. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, se joindra à la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec et ministre responsable de la région de la Montérégie, Christine Fréchette; à la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire du Québec et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau; ainsi qu'à la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, à l'occasion d'une table ronde devant la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. La ministre Joly discutera notamment des possibilités offertes par l'adoption d'une stratégie industrielle intégrée et le maintien d'une collaboration soutenue entre tous les ordres de gouvernement.

Date : Le mercredi 17 décembre 2025

Heure : 8 h 45 (heure de l'Est)

Lieu : Montréal (Québec)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de Zoé Dubois à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

