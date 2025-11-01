/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Gull-Masty se rendra au Manoir Providence à Chibougamau pour remercier le personnel, rencontrer des aînés et réitérer une annonce prébudgétaire/ English
01 nov, 2025, 07:00 ET
CHIBOUGAMAU, QC, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, sera à Chibougamau pour remercier les travailleuses et travailleurs et rencontrer des aînés lors d'une visite au Manoir Providence. À cette occasion, la ministre fera écho à de nouvelles mesures du budget de 2025 pour appuyer les travailleurs.
Une séance de photos et une disponibilité médiatique suivront la visite.
Date : Le samedi 1er novembre 2025
Heure : 13 h 00 (Disponibilité médiatique)
Lieu : Manoir Providence
124, 4e Avenue, Chibougamau, Québec
G8P 0A5
