CHIBOUGAMAU, QC, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, sera à Chibougamau pour remercier les travailleuses et travailleurs et rencontrer des aînés lors d'une visite au Manoir Providence. À cette occasion, la ministre fera écho à de nouvelles mesures du budget de 2025 pour appuyer les travailleurs.

Une séance de photos et une disponibilité médiatique suivront la visite.

Date : Le samedi 1er novembre 2025

Heure : 13 h 00 (Disponibilité médiatique)

Lieu : Manoir Providence

124, 4e Avenue, Chibougamau, Québec

G8P 0A5

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones