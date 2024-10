OTTAWA, ON, le 27 sept. 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, prendra la parole lors de la Conférence mondiale sur les sentiers 2024, à Ottawa. Elle en profitera aussi pour annoncer un nouveau soutien du gouvernement fédéral. Le thème de la conférence cette année est « Connecter les gens, les lieux et la planète ».

Date : Le mardi 1er octobre 2024

Heure : 16h30 (heure de l'Est)

Lieu :

Delta Hotels Ottawa City Centre

101, rue Lyon Nord

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias qui désirent interviewer personnellement la ministre Ferrada peuvent en faire la demande à Marie-Justine Torres.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]