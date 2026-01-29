/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre de la Famille de passage au Bas-Saint-Laurent/
RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 28 janv. 2026 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, est de passage au Bas-Saint-Laurent.
Plusieurs services de garde éducatifs à l'enfance seront inaugurés lors de cette tournée, en présence de la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne.
Voici les sorties publiques prévues pour ce jeudi 29 janvier 2026 :
- Inauguration d'une nouvelle installation du CPE des Cantons
Heure : 15 h
Lieu : Rivière-du-Loup (le lieu vous sera confirmé au moment de votre inscription)
- Inauguration d'une nouvelle installation du CPE de Rivière-du-Loup
Heure : 17 h
Lieu : Saint-Antonin (le lieu vous sera confirmé au moment de votre inscription)
