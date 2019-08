/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Bibeau annoncera des investissements fédéraux à l'appui d'entreprises locales dirigées par des femmes/

SAINT-PIE, QC, le 21 août 2019 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, se rendra à Saint-Pie, au nom de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, afin d'annoncer des investissements fédéraux à l'appui de femmes entrepreneures partout au Québec. Elle sera accompagnée d'entrepreneures et de dirigeantes d'entreprise.

Événement : Annonce de financement au titre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat



Date : Le jeudi 22 août 2019



Heure : De 15 h à 15 h 30



Lieu : Ferme Équinoxe

606, Petit rang Saint-François

Saint-Pie (Québec)

